المدينة المنورة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة في ديوان الإمارة, حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي إمارة المنطقة الذي أقامته الإمارة تقديرًا لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن.ونقل سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على عملهم بكل جد وإخلاص لخدمة دينهم ثم وطنهم ومليكهم خلال مسيرتهم العملية.وأوضح سمو نائب أمير المنطقة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن التقاعد يعد مرحلة جديدة في عمر الموظف، منوهًا بأهمية أن يستغل المتقاعد فيها الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية وتوظيفها بالشكل الإيجابي، مبينًا أن ما قدموه سيبقى محل اعتزاز وتقدير من زملائهم، متمنيًا سموه لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.// انتهى //14:22ت م0042