الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستعقد اللجنة للاتحاد العربي لكرة القدم غداً في مدينة الرياض اجتماعها الـ 65 برئاسة رئيس اللجنة تركي آل الشيخ, وبحضور نائبا رئيس الاتحاد محمد روراوه, وعبدالخالق مسعود وجميع أعضاء اللجنة.وسيتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاطلاع على التقارير الإدارية والفنية الخاصة بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في نسختها الأولى القائمة التي ستقدمها اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل عدد من اللجان، ومناقشة برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.// انتهى //15:39ت م0051