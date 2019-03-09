الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد، الفارس فارس أبوراس من فريق الوادي بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل الذي أقيم اليوم على ميادين قرية البدائع الدولية للفروسية بمنطقة القصيم.واستطاع الفارس أبوراس أن يتوج بطلاً للسباق الذي بلغت مسافته 110 كم برفقة الجواد "ضيغم" بعد أن قدم أداء مميزاً حقق من خلاله أرقاماً قياسية وسط منافسة قوية طيلة مراحل السباق.وقطع أبوراس مسافة السباق بسرعة ٢٨.١٥٧ كم / ساعة وبزمن ٣:٥٤:٢٤ وبفارق ١٣ ثانية عن صاحب المركز الثاني الفارس عبدالعزيز الزرقي على الجواد سويدان الذي قطع مسافة السباق بسرعة ٢٨،١٣١ كم / ساعة وبزمن ٤:٥٤:٣٧ ثانية ، فيما جاء في المركز الثالث الفارس محمد الجابري من فريق الجياد بسرعة ٢٦.٨٣١ كم / ساعة وبزمن ٤:٠٥:٥٩.يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية رصد جوائز نقدية تقدر ب ٣٠٠ ألف ريال مقسمة على ال١٥ المراكز الأولى .// انتهى //15:56ت م0053