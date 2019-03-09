عنيزة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم أمس, فعاليات الليلة الذهبية لمهرجان ألوان الربيع الثالث المقام حالياً بمنتزه الملك عبدالعزيز بتنظيم لجنة التنمية السياحية ، بحضور وكيل المحافظة سعد السليم والمدير التنفيذي للمهرجان فهد الحصين, وعدد من أهالي المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي للمهرجان عن أهداف وفعاليات المهرجان، مطلعاً على الفعاليات التي يقدمها المهرجان لزواره، كما اطلع المحافظ على ركن البلدية والزراعة ، والدراجات الهوائية، والفن التشكيلي، والأركان التوعوية.

وأشاد السليم بما يقدمه ابناء وبنات المحافظة في كل عام من تميز وفكر إبداعي متجدد مما أتاح الفرص للأسر المنتجة في التواجد والإبداع وخلق فرص وظيفية وحراك اقتصادي ومنح الشباب فرص العمل وخدمة وطنهم انطلاقا من رؤية وطننا المباركة علاوة على تعزيز السياحة الداخلية بخلق برامج جاذبة لزوار المهرجان.

ولفت الانتباه إلى أن التنوع في الفعاليات ودمج المتعة بالفائدة والحرص على توزيعها في عدة مواقع بحيث تعطي للموقع توازن وتخدم الجميع على حد سواء.

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16:01ت م

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