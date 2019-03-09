الصياهد 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسحددت اللجنة المشرفة على سباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة خمسة أيام للكشف المسبق للتشبيه والتسنين لأشواط الرموز المفتوحة والعامة، بالإضافة لتحديدها بوابتين لاستقبال المشاركين والبدء في عملية الفحص تطبيقاً للوائح وأنظمة المهرجان.وتقرر غدٍ الأحد الكشف على سن الحقايق ، فيما سيكون الكشف على سن اللقايا الثلاثاء المقبل ، وسن الجذاع يوم الخميس، وذلك في مدخل الدورة الثامن، وسيكون الكشف على سن الثنايا والحيل والزمول يومي السبت والثلاثاء المقبلين في مقر الدورة الخامس.وستنطلق منافسات المرحلة النهائية في سباقات الهجن يوم الحادي عشر من مارس الجاري في المضامير الخاصة بالمهرجان على مدار 11 يوماً، حيث تقرر أن يكون آخر الأشواط في اليوم الختامي للمهرجان الثالث والعشرين من الشهر ذاته.الجدير بالذكر أن العقوبات والغرامات لا تشمل التشبيه والتسنين، بل يكون الاستبعاد من المسابقة فقط حسبما أعلنته اللجنة المنظمة في وقت سابق.// انتهى//16:02ت م0055