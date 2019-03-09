الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستطلق الشركة السعودية للكهرباء، في 31 من شهر مارس الجاري، مهرجان نور للثقافة والفنون، الذي يستمر سبعة أيام، في مقر نادي الشركة في الرياض، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للشركة، مستهدفة جميع الفئات العمرية.وسيتم خلال المهرجان تدشين المعرض الثقافي، والأوبريت الفني، والعديد من الندوات العلمية الثقافية و الأدبية. ويشارك في المهرجان، نخبة من المثقفين والمبدعين السعوديين، والعرب، من خلال الندوات والجلسات الثقافية.وسيشهد المهرجان، جلسات ثقافية وعروضا مسرحية على مدار الأيام السبعة، والعديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة من خلال معرض تفاعلي، ينتقل بالزائر إلى تاريخ الثقافة والفن على مر التاريخ وصولاً إلى العصر الحديث، إضافة لتخصيص ممر أطلق عليه: "شارع الفن" يعرض عددا من اللوحات الفنية و الفنون التشكيلية ومواهب متعددة للشباب السعودي.ويهدف المهرجان، إلى تعزيز الركائز الرئيسية التي ينطلق منها، «الانسان، الثقافة، الفن»، ويحرص على تعزيز الجانب القيمي لدى الطفل، حيث سيقدم برامج متنوعة تدعم الركائز الثلاث، و مناشط متعددة تعزز الجانب الثقافي و الفني في المملكة.// انتهى //16:17ت م0056