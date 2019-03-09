تبوك 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسينظم قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بتبوك التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك, بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية بتبوك غدًا, الملتقى التوظيفي الخامس لمستفيدات الضمان الاجتماعي, وذلك بمقر المكتب بتبوك.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الملتقى يهدف إلى توفير الإرشاد المهني للنساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي وطرح الفرص الوظيفية لهن بما يتناسب مع مؤهلاتهن وقدراتهن، ونقلهن من منظومة الرعوية إلى التنموية, تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية من العمل والإسهام في تنمية هذا الوطن المعطاء, حيث سيكون الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدات من الضمان ورواد الأعمال ومسؤولي الجهات التجارية.وبين الحربي أنه سيتم خلال الملتقى إقامة ورشة عمل بعنوان "همسات نحو المسؤولية" التي تهدف لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تعريف مستفيدات الضمان بما توفره الوزارة لهن من دعم في هذا المجال، وكيفية التقديم والاستفادة من هذا الدعم، داعياً جميع مستفيدات الضمان حضور الملتقى واستغلال هذه الفرصة.// انتهى //17:36ت م0059