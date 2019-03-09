بيروت 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسسجل مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت في ختام الأسبوع المنتهي بتاريخ 8 مارس 2019 ارتفاعا بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 973.65 نقطة .كما ارتفع معدل الأسهم المتداولة ليبلغ 748 ألفاً و 90 سهماً بقيمة 534 ألفاً و 795 دولاراً أمريكياً، مقابل 476 ألفاً و 142 سهماً بقيمة 1 مليون و 190 ألف دولار في الأسبوع السابق .وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق 9.19 مليار دولار أمريكي إلى 9.49 مليار دولار بختام هذا الأسبوع .// انتهى //17:38ت م0060