الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرتي الشهيدين الرقيب محمد رادان محزري, والرقيب قاسم حسين علم - رحمهما الله - ، اللذين استُشهدا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن.وقد أدى سمو نائب أمير منطقة الرياض الصلاة على الشهيدين اليوم بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد جنوب الرياض.كما أدى الصلاة مع سموه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة وجمع من المواطنين .وسأل سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يرحم الشهيدين ويتقبلهما, مؤكداً أن التضحية التي قاما بها في ميادين الشرف والعزة دفاعاً عن الدين والوطن محل تقدير واعتزاز الجميع .من جهتهما أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته, داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويديم عليها أمنها واستقرارها.// انتهى //18:00ت م0061