محايل 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسواصل برنامج جامعة الملك خالد الصحي والتوعوي والتثقيفي السابع المقام حاليًا في محافظة بارق، استقبال وتقديم خدماته للمستفيدين والمستفيدات من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها.وقدم البرنامج خلال الأيام الثلاثة الأولى منذ انطلاقة الأسبوع المكثف فيه خدماته لأكثر من 8400 مستفيد ومستفيدة، وذلك من خلال العيادات والمعارض المتوافرة في موقع برنامج الأسبوع المكثف، بالإضافة إلى زيارات منسوبي الجامعة للجهات الحكومية والمدارس في المحافظة وما جاورها.وتقدم الجامعة في مقر أسبوعها المكثف العديد من الخدمات الصحية أبرزها، تخطيط القلب، وكشف السكر، وقياس كتلة الجسم، والإقلاع عن التدخين، وأخذ العلامات الحيوية، ومحاضرات توعوية، وجراحة الأسنان، والحشوات، وعلاج اللثة، وعلاج العصب، وطب أسنان الأطفال, وكذلك توفر 11 عيادة تخصصية طيلة مدة إقامة البرنامج لنخبة من الاستشاريين والمختصين، تشمل عيادات العظام، والباطنة، وطب الأسرة، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والتغذية، والقلب، وعلاج النطق والسمع، والمسالك، والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة.وتشمل فعاليات الأسبوع المكثف معرضًا للقبول والتسجيل يتم من خلاله تعريف الزوار بكليات الجامعة وأقسامها وآليات القبول فيها، إضافة إلى معرض للإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي يتم فيه تعريف الزوار بوسائل السلامة وكيفية التعامل مع المخاطر والحالات الطارئة، ومعرضًا آخر لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر يوضح للزوار من خلاله الخدمات التي تقدمها العمادة والدورات، والدبلومات التي تنفذها وتشرف عليها.يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات المعارض المصاحبة للبرنامج تجاوز 2380 مستفيدًا.// انتهى //18:23ت م0062