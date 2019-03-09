الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسحقق لاعب اسكواش الاتفاف ياسر آل عباس المركز الأول في بطولة المملكة للنخبة تحت 15 عامآ والتي أقيمت على ملاعب نادي الرياض ، بمشاركة 25 لاعبآ يمثلون 10 أندية .وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد اللاعب ياسر آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد الإسكواش ، وجاء ثانياً منصور المولد لاعب حراء وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية ، فيما حل ثالثاً محمد آل نصفان لاعب الصفا وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، وحصل على المركز الرابع سالم المولد لاعب نادي حراء حيث تسلم مكافأة مالية .// انتهى //18:27ت م0063