القاهرة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الإعلامي العربي للشباب الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، وبمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب، ونخبة من أبرز الإعلاميين، وطلبة كليات الإعلام من مختلف الدول العربية.وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي في تصريح له اليوم : إن الإعلام العربي في ظل ثورة الاتصالات التي جعلت من العالم قرية صغيرة، مطالبٌ بأن يقترب أكثر من الجماهير العربية لإشراكها في القضايا التي تهمها كافة، والعمل على صياغة الخطاب الإعلامي والتربوي، والتأكيد على القيم الأخلاقية للمجتمعات العربية، لتنشئة جيل من الشباب يحمل الرسالة الإعلامية بما يخدم المصالح العليا للأمة العربية .وأشار إلى أن الملتقى الإعلامي العربي يساهم في إثراء العمل الإعلامي العربي المشترك بالعديد من النشاطات القيمة والفعاليات الهادفة التي تستقطب النخب الإعلامية والفكرية العربية، وتحوّل إلى آلية لتشجيع الإبداع، وتعزيز التواصل بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بهدف مناقشة أهم القضايا المتصلة بواقع الإعلام العربي.من جانبه أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن الملتقى يتناول سنويًا مواضيع هامة تمس فئة الشباب بشكل خاص، ويتناول هذا العام موضوع الشباب وإعلام المستقبل في ثلاثة محاور أساسية هي: متطلبات فرص العمل للشباب في وسائل الإعلام، وأخلاقيات الإعلام بين الواقع والتطبيق، ومستقبل الشباب في الإعلام.وأوضح أن الملتقي يتضمن ورشتي عمل تدريبية هما: "الصحافة الإلكترونية بين الواقع والتطبيق " و"البرامج التلفزيونية وثقافة الاختلاف".ويهدف الملتقى إلى إشراك الشباب في تعزيز الدور الاجتماعي لوسائل الإعلام، وإتاحة الفرصة أمامه للاستفادة من بعض فرص العمل والتدريب في المؤسسات الإعلامية العربية، باعتبار أن الشباب هو عصب المجتمع العربي، ويجب إيلاؤه الاهتمام اللازم وبناء مستقبله بالطريقة السليمة ليكون عنصر بناء وتقدم في مجتمعه.//انتهى//18:40ت م0064