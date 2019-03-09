الطائف 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسواصلت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في نشاط الطالبات مشاركتها في مبادرة مبادرون فعالية مخدوم للترحيب بضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار بمطار الطائف الدولي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة لتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.وجرى تنفيذ المبادرة في صالة القدوم الدولي باستقبال الرحلات القادمة للمطار وفق الإجراءات المتبعة بكل يسر وسهولة، كما استقبلت الفرق التطوعية من الطالبات فور وصول المعتمرين بتوزيع الهدايا والورود تحمل شعار التعليم ومساعدة كبار السن منهم من قبل مجموعة مختارة من الطالبات والمتطوعات، بالإضافة إلى توزيع حقائب صحية للمعتمرين بإشراف مباشر من المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي وبمتابعة مديرة ادارة نشاط الطالبات فوزيه الحارثي.من جهة أخرى نُفذت اليوم ورشة العمل الأولى عن الإرشاد السياحي "المرشدة السياحية الناجحة" ضمن مبادرة سفراء المصيف "مهاراتي" إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة التي تهدف إلى تثقيف وتأهيل الطالبات على كيفية التعامل مع الزائر والمعتمر.وتناولت الورشة التدريبية العديد من المحاور المتعلقة بالإرشاد السياحي ومنها صفات المرشد السياحي ومهارات ومهام الارشاد السياحي وغيرها، وبلغ عدد الطالبات الحاضرات 23 طالبة بواقع 4 ساعات تدريبية.// انتهى //19:20ت م0069