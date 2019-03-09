عام / إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري في محافظة البيض
السبت 1440/7/2 هـ الموافق 2019/03/09 م واس
الجزائر 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
سلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست جنوب الجزائر وبحوزته سلاح خفيف وكمية من الذخيرة .
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن عناصرها إثر عملية بحث وتفتيش بصحراء لبنودي بمحافظة البيض، جنوب غرب البلاد، تمكنت من العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و بندقيتين تكراريتين ومقذوفين مضادين للدبابات، إضافة إلى كمية من الذخيرة .
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19:27ت م
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