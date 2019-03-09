المدينة المنورة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأعلن معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي عن تمديد مهرجان الثقافات والشعوب الثامن إلى الثلاثاء المقبل, وذلك لإتاحة فرصة أكبر لأهالي منطقة المدينة المنورة وتمكينهم من زيارة المهرجان الذي يشهد إقبالاً كثيفاً، حيث تشير التقديرات إلى أن المهرجان استقبل أمس فقط بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية قرابة 20 ألف زائر.وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة المشرف على المهرجان الدكتور سامي بن عبدالرحمن الحيسوني أن المهرجان الذي يقام على فترتين صباحية مخصصة لطلاب المدارس والمجموعات السياحية ومسائية للعائلات ويشارك به 550 طالبًا من أبناء الجامعة يمثلون أكثر من 90 دولة, حظي بزيارة العديد من الأهالي مستمتعين بالفعاليات اليومية المتنوعة والمتميزة التي يشهدها المهرجان لأول مرة، مشيراً إلى أن إعلان معالي مدير الجامعة يأتي استجابة لرغبة الزوار لتمديد فترته التي كان من المزمع انتهاؤها اليوم.كما خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان أمس, مسابقة بين أجنحة الدول المشاركة لأفضل مائدة تشتمل على مختلف المأكولات والأطباق التي تشتهر بها الدول حول العالم بمشاركة 10 طباخون متخصصون في عملية التحكيم ليوم المائدة العالمية حضروا لخيمة المهرجان لإجراء التقييم بالتعاون مع كلية السياحة بمنطقة المدينة المنورة، وجرى تسجيل أكثر من ٩٦٢ صنفاً من الأطعمة الشعبية لأكثر من ٩٠ دولة.وهدفت المسابقة إلى إبراز التنوع الثقافي بين الشعوب في إعداد المأكولات وطريقة تحضيرها وتقديمها على سفرة الطعام، فيما جرى تخصيص غدا ليوم القهوة العالمي وبعد غد ليوم الشاي العالمي، كما نفّذ المهرجان أمس يوماً عالمياً للطفل حضر فيه أطفال طلاب الجامعة الإسلامية من جميع أنحاء العالم وأطفال المدينة المنورة.يذكر أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز قيمة في ختام المهرجان للأجنحة الخمسة الأولى, حيث سيحصل الجناح الفائز بالمركز الأول على سيارة ومبلغ مالي، فيما سيحصل أصحاب بقية المراكز بالترتيب على مبالغ مالية تشجيعية، وسيشارك الزوار والحضور في التصويت الإلكتروني اليومي لأفضل الأجنحة ويتم على ضوء نتائجه منح مكافآت مالية يومية لهذه الأجنحة، كما يدخل المصوتون تلقائيا في سحوبات تُجرى كل ساعة على جوائز قيمة مخصصة للزوار، بالإضافة إلى جائزة السيارة المخصصة للجمهور في آخر أيام المهرجان.// انتهى //19:29ت م0071