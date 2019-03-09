الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (60) على كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة وكأس إمارة منطقة الجوف وكأس اليابان فئة (ثالثة) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 2018 / 2019م.واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط الخامس على كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة على مسافة 1600 متر للجياد المحلية جميع الدرجات، والشوط السابع على كأس إمارة منطقة الجوف على مسافة 2400 متر للجياد المحلية جميع الدرجات، والشوط التاسع على كأس اليابان على مسافة 1600 متر للأفراس المستوردة جميع الدرجات.وسلّم مدير عام المهرجان سعود بن عبدالله الرومي كأس المهرجان الوطني للتراث والثقافة لعبدالرحمن داخل الشيباني مساعد مدرب الجواد (وقور) العائد ملكيته لإسطبل فؤاد محمد الغشيان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الخامس.كما سلّم وكيل الأمارة للشؤون التنموية حبيب بن محمد عبدالصمد كأس إمارة منطقة الجوف لمسلط محمد السبيعي مالك الجواد (روكت) الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع، وسلّم سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا كأس اليابان فئة (3) لعبدالعزيز خالد مدرب الفرس (مسكيت) العائدة ملكيتها لإسطبل البيرق التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع.// انتهى //19:38ت م0074