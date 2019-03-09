تونس 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسقررت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو " عقد مؤتمرها العام الاستثنائي يوم 27 أبريل القادم في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي سيشهد اختيار مدير عام جديد للمنظمة .وأعلن المجلس التنفيذي للمنظمة في ختام دورة خاصة عقدها اليوم بمقر المنظمة بالعاصمة التونسية عن ترشح ستة أسماء لمنصب المدير العام لـ " الألكسو " من ستة دول عربية هي المملكة وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان والسودان والعراق خلفاً للمدير العام السابق سعود هلال الحربي.// انتهى //19:40ت م0075