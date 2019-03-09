عام / الألكسو تقرر عقد مؤتمرها العام الاستثنائي أبريل القادم في موريتانيا
السبت 1440/7/2 هـ الموافق 2019/03/09 م واس
تونس 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
قررت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو " عقد مؤتمرها العام الاستثنائي يوم 27 أبريل القادم في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي سيشهد اختيار مدير عام جديد للمنظمة .
وأعلن المجلس التنفيذي للمنظمة في ختام دورة خاصة عقدها اليوم بمقر المنظمة بالعاصمة التونسية عن ترشح ستة أسماء لمنصب المدير العام لـ " الألكسو " من ستة دول عربية هي المملكة وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان والسودان والعراق خلفاً للمدير العام السابق سعود هلال الحربي.
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19:40ت م
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