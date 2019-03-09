الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد بن عبدالعزيز المنيع فريق الوحدة بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد ، عقب فوزه على نادي الصفا بنتيجة (21-26) ، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، بحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر ذياب ، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية.وشهد الشوط الأول من اللقاء سيطرة وحداوية وسع من خلالهـا لاعبوه الفارق لأكثر من 6 أهداف واستطاع إنهاء الشوط بذات الفارق (10-16).وحافظ الوحدة على التقدم في الشوط الثاني، إذ وصلت النتيجة (14-20) في الدقيقة 13 من الشوط، واستطاع الصفا تقليص الفارق لأربعة أهداف (20-24) في الدقيقة 28، إلا أن الوقت لم يسعف الصفا للعودة حتى انتهى اللقاء بنتيجة (21-26) لمصلحة الوحدة.من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي محمد المنيع منسوبي وجماهير نادي الوحدة بعد تحقيقهم لقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد بنسخته الحادية والأربعون والعودة من جديد لمنصات التتويج بعد غياب أكثر من 8 سنوات.وأضاف المنيع : وجود بطل جديد يعتبر في صالح اللعبـة ومؤشر بأن هناك أكثر من فريق قادر على منافسة النور و مضر اللذان سيطرا على الذهب والوصافة خلال السنوات الخمس الماضية، وكل تلك الأمور ستكون في صالح وقوة الدوري و إبراز عدد من المواهب.وأوضح ، أن النظام الجديد بتقليص عدد الأدوار الاقصائية من مسابقة الكأس بانت ثمراته من خلال لعب مواجهات قوية وندية بين أفضل الفرق بدليل خروج الأقوى من الدور الأول مقدما شكره لنائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا بدر ذياب لحضوره النهائي ، كما قدم شكره لرؤساء الاندية والاتحادات المحلية وممثلي الجهات الحكومية على دعمهم وحضورهم في اليوم الختامي للبطولة الكأس، مؤكداً أن النجاح يمثل الرياضة السعودية بشكل عام.// انتهى //19:53ت م0076