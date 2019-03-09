الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بطولة المملكة للبراعم ، التي أقيمت اليوم في منطقة مكة المكرمة ، بمشاركة نخبة من لاعبي مراكز الاتحاد التدريبية .وتوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود الفائزين بالبطولة حيث توج بالمركز الأول لبطولة الفرق فريق منطقة مكة المكرمة ، و جاء في المركز الثاني فريق الباحة ، بينما حل فريق المنطقة الشرقية ثالثا ، وفيما يتعلق بمنافسات الفردي فقد توج لاعب منطقة مكة المكرمة قحطان العبيدي بالمركز الأول ، وزميله عزام باشهاب بالمركز الثاني ، ولاعب المنطقة الشرقية عبدالعزيز المقهوي بالمركز الثالث ، و لاعب منطقة مكة المكرمة علي الحارثي في المركز الثالث مكرر .وفي منافسات الزوجي سيطر لاعبو منطقة مكة المكرمة على المراكز الأولى و الثانية ، حيث توج بالمركز الأول اللاعبان الواثق العبيدي و قحطان العبيدي وفي المركز الثاني اللاعبان علي الحارثي و عزام باشهاب ، بينما حل لاعبا المنطقة الشرقية محمد العثمان وعبدالعزيز المقهوي بالمركز الثالث، و لاعبا الأحساء عمار القعيمي وأنس سعيد في المركز الثالث مكرر .// انتهى //20:38ت م0077