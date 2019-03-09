الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واساقترب فريقا جامعتي القصيم والجوف إلى التأهل للمباراة النهائية لبطولة كرة القدم للجامعات ( أ ) الذي يشرف عليه وينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته .وتغلب فريق جامعة القصيم على نظيره الحدود الشمالية 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي ، كما كسب فريق جامعة الجوف نظيره جامعة الملك فيصل بالنتيجة ذاتها ، لتسهل مهمتهما في لقائي الإياب إذا يكفيهما التعادل فقط للوصول للمباراة النهائية .// انتهى//20:59ت م0079