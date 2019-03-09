رياضي/ فريقا جامعتي القصيم والجوف يقتربان من نهائي كرة قدم الجامعات ( أ )
السبت 1440/7/2 هـ الموافق 2019/03/09 م واس
الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
اقترب فريقا جامعتي القصيم والجوف إلى التأهل للمباراة النهائية لبطولة كرة القدم للجامعات ( أ ) الذي يشرف عليه وينظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع لبطولاته .
وتغلب فريق جامعة القصيم على نظيره الحدود الشمالية 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي ، كما كسب فريق جامعة الجوف نظيره جامعة الملك فيصل بالنتيجة ذاتها ، لتسهل مهمتهما في لقائي الإياب إذا يكفيهما التعادل فقط للوصول للمباراة النهائية .
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20:59ت م
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