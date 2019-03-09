بريدة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس‏‫استقطب مهرجان الكليجا بمدينة بريدة ، الزوار والمهتمين بتسويق المنتجات الشعبية، وتأصيل العمل الحر لأكثر من 90 أسرة منتجة مشاركة في المهرجان ، بمشاركة 47 منفذاً للقطاع التجاري المتخصص بالأكلات الشعبية ، و 20 جهة حكومية ، وذلك في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة .كما يقدم المهرجان دورات تدريبية متخصصة في صناعة منتج الكليجا وأساسيات المشاريع ومهارات الإدخار الشخصي والقروض والبطاقات الائتمانية إلى جانب ورش عمل في عدة مجالات منها تصوير منتجك وحاضنة الأعمال برنامج الأميرة نورة بنت محمد (مشروعي) والاستثمار الذكي ، بالإضافه إلى تنمية المال والتخطيط المالي والميزانية والاحترافية في إعداد السيرة الذاتية .يذكر أن مهرجان الكليجا ساهم في خلق فرص العمل للشباب والشابات وساعد بدعم الاقتصاد في المملكة من خلال الحرف والمشغولات والمأكولات الشعبية ، مع ما هيئه القائمين على المهرجان من جهود وإحترافية رسمتها أفكارهم بجمع الحرفيات والمشغولات والأكلات الشعبية تحت سقف مهرجان الكليجا.// انتهى //21:06ت م0081