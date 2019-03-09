الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم " سعود الفغم ، الفائزين في منافسات بطولة شقراء للرياضات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد السعودي بالتعاون مع بلدية القصب على ميدان الاتحاد بالقصب ، بحضور مدير بلدية القصب دغيشم دغيشم ، وعضو المجلس البلدي عضو اللجنة التنفيذية بالغرفة التجارية بشقراء المهندس عيسى المطيري ، وبمشاركة 67 متسابقاً .ففي منافسات سيارات ساند دراق فئة البنزين حقق عبدالرحمن الشدوخي المركز الأول ، وحل ثانياً رائد المقحم ، وحل في المركز الثالث محمد المسلمي ، وفي منافسات سيارات ساند دراق فئة الكهرباء حقق مهدي العيسى المركز الأول ، يليه رائد المقحم ثانياً ، وجاء فِي المركز الثالث عبدالله الشيخ.ونال عبدالهادي عزوز المركز الأول في منافسات طائرات الهليوكبتر ، وجاء ثانياً فيصل أبوحيمد ، وحل فِي المركز الثالث محمد العصيمي ، وحقق حمد الرفدان المركز الأول في منافسات طائرات الجت النفاثة ، وحل ثانياً أحمد العنزي ، وجاء فِي المركز الثالث فهد الجوفان .وفي فئة الطائرات المروحية 3D حقق محمد العصيمي المركز الأول ، وجاء ثانياً حمد الرفدان ، وحل في المركز الثالث فاضل كعكي.// انتهى//21:06ت م0082