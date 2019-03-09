الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسنظمت جمعية "كيان" لرعاية الأيتام في مقرها أمس، احتفالاً للأيتام تحت شعار "لنفرح كيان" بالشراكة مع فريق النمور العضو الرسمي في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي وعدد من موظفات الجمعية، وأطفال دار الحضانة والأسر البديلة والمستفيدات من بنات جمعية كيان المتزوجات.واشتمل الحفل على عدد من الأركان وسينما للأطفال وأعمال يدوية وألعاب حركية بتنظيم فريق "نوار" التطوعي.وعبرت رئيسة فريق "نوار" التطوعي البندري السريع ، عن سعادتها بمشاركة جمعية كيان للأيتام بتنظيم أركان ترفيهية .من جانبها قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان شكرها لفريق النمور على مشاركتهم بهذه الفعالية التي أسعدت أبناء وأسر كيان، كما شكرت فريق نوار التطوعي .وتأتي هذه الفعالية ضمن خطط الجمعية للمساهمة في تنمية أبنائها وفتح المجال للتعرف والاطلاع على جميع المكونات المجتمعية وخاصة الرياضية والترفيهية منها، كما تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها فريق النمور "بايكرز" .// انتهى //21:46ت م0083