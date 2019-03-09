القريات 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستنظم الكلية التقنية بالقريات غدًا ملتقى تكامل الثالث ، بعد أن أنهت استعداداتها الكاملة بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة الذي يحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة.وأوضح عميد الكلية المهندس ياسر العسيري أن الملتقى الذي يستمر لمدة خمسة أيام يستقبل ضيوفه على فترتين صباحية ومسائية وذلك في مبنى الكلية ، وسيقام ضمن الملتقى محاضرات وندوات ودورات وأركان للرسم والموهبة والصور والتوظيف والمسابقات إضافة إلى الأركان الأمنية والفكرية والثقافية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .ووجه المهندس العسيري الدعوة للجميع للحضور والإستفادة مما يقدمه الملتقى الذي يناسب شرائح المجتمع .// انتهى //21:46ت م0084