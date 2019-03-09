عمّان 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستغلب فريق الأهلي على السلط بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد عمان الدولي، في ختام الجولة الـ 16 لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد السلط عند 27 نقطة في المركز الخامس.وفي المباراة الثانية ، فاز البقعة على الرمثا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي، ليرفع البقعة رصيده إلى 19 نقطة، في المركز السابع ، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.//انتهى//22:11ت م0087