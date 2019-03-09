الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسحقق فريق الفرع بطولة المملكة المفتوحة للتايكوندو لدرجة الناشئين ، بعد حصوله على المركز الأول في الترتيب العام بـ 330 نقطة ، في المنافسات التي أقيمت اليوم في الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، وبمشاركة 320 لاعباً يمثلون 62 فريقاً .وحل فريق أبها وصيفاً بـ 322 نقطة ، وجاء في المركز الثالث مدرسة جدة بـ262 نقطة ، والسلام رابعاً بـ 221 نقطة .وحصل على جائزة الفريق المثالي نادي الحي بثانوية عمر بن علي ، ولاعب نادي السلام مصطفى الخواهر جائزة أفضل لاعب .من جانبة أبدى مدرب نادي الفرع الكابتن خالد الدهيمي سعادته بعد تتويج فريقه بالبطولة التي تعد الأكثر تنافساً بين اللاعبين ، مقدما شكره للاتحاد السعودي للتايكوندو على الجهود التطويرية التي يقدمها للعبة .// انتهى//22:44ت م0089