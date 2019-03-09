الصياهد 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات " الألعاب البدوية الدولية " التابعة للاتحاد الدولي للألعاب البدوية،" Nomad Games " ، وبتنظيم من نادي الإبل ، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة في القرية السعودية للإبل بالصياهيد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض ، حيث تعد إحدى الرياضات التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على مستوى أنحاء العالم .وقدم برنامج الألعاب البدوية الدولية " عالم النوماد " الذي يشارك فيه 83 دولة ، وأكثر من " 2000 " مشارك في ساحة وميدان كبير، عروض ألعاب الخيل والتلويح عليها ورمي الرمح والتقاط النقود من الأرض، فيما رسم المشاركون لوحات إبداعية متنوعة في الخيل والإبل تمثل ثقافات دول شرق أسيا وطريق سلك الحرير، حيث تمتزج ثقافة " 83 " دولة مع الثقافة السعودية والعربية والإسلامية في قالب واحد تهدف إليه رؤية المملكة 2030 .ويشتمل " عالم النوماد " على السباق الوطني الفروسي " كي برو "، والمصارعة الوطنية الفروسية " ار ايش "، والرماية التقليدية والصيد باستخدام الصقور والعقاب الذهبية وكلاب التايغان "صلبوورون"، والسباق " النو مادي الكبير " الركض مع الغنم، وركوب الخيل، سباق الخيل مع الماعز، وتستمر الفعاليات حتى تاريخ 19 مارس الحالي .وخصصت اللجنة المنظمة مدرج لعروض الألعاب البدوية يتسع لـ " ٣٠٠٠ " شخص، ومنصة لكبار الشخصيات تتسع لأكثر من 200 شخص ، وشاشة عرض تلفزيونية ، تعد ثاني أكبر شاشة عرض بالمملكة بارتفاع ١٠ أمتار، وعرض ٧٠ متر، حيث حظي الافتتاح بحضور جماهير كبير .// يتبع //22:44ت م0090

وتحوي فعاليات عالم الرحالة عدة أركان ، منها السوق الشعبي والقرية الشعبية وساحة المصارعة وساحة الألعاب الذهنية التقليدية وجناح موفيستان وجناح النحت وجناح المطبخ الأثني، وجناح العروض البهلوانية وعدة أركان أخرى تقدم فيها الألعاب التقليدية والتراث الآسيوي المعاصر .وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل الدكتور خالد بن عبد الله التركي أن فعالية الألعاب البدوية تصف الرحل عند البادية في مختلف دول العالم، وتسمى " بالنو ماد "، حيث أنها أقيمت مرتين على مستوى العالم، وبدأت من جمهورية قيرغيزستان.وبين الدكتور التركي أن هذه الفعاليات يشارك فيها أكثر من 83 دولة في العالم، وهي تمثل حياة الترحال قديما ً، مشيراً إلى أن هذه السنة الأول التي تقام فيها الفعالية على مستوى الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية، من خلال مهرجان الملك عبد العزيز الإبل، مبيناً أن تلك الألعاب تحظى بجمهور كبير ومتابعين من شتى أنحاء العالم، موضحاً أن عدد المشاركين بهذه الألعاب وصل إلى 2200 مشارك من مختلف دول العالم.وأشار إلى أن هناك العديد من التأشيرات التي منحت للمشاركين والزوار من خارج المملكة لحضور تلك الفعالية، التي تنال بمتابعة واهتمام كبير على مستوى العالم.ودعا الدكتور التركي متابعي ومحبي تلك الألعاب بالحضور ومشاهدة تلك الفعالية التي تعكس الحياة البدوية في أنحاء العالم وتقام لأول مره في المملكة.// انتهى //22:44ت م0091