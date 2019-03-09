بوغوتا 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسلقي 12 شخصًا على الأقل حتفهم اليوم إثر تحطم طائرة من نوع دي سي3 كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا.وقال الدفاع المدني الكولمبي إن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين مدينتي سان خوسيه ديل غوافياري وفيلافيسنشيو لقي فيها 12 شخصًا على الأقل حتفهم .وبحسب بيان لهيئة الطيران المدني أن الطائرة وجهت نداء استغاثة عند الساعة 10,40 بالتوقيت المحلي وأنه تم العثور على هيكل الطائرة قرب مدينة فيلافيسنشيو.ولم تعرف أسباب الحادث حتى الآن، في حين وصل فريق محققين إلى الموقع .// انتهى //23:06ت م0093