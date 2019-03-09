الجبيل 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل أمس، حفل سباقه الـ 15 للموسم الحالي وسط حضور لافت ومميز من أهالي الجبيل وخارجها من محبي هذه الرياضة الأصيلة، وذلك بميدان الفروسية.وتكون السباق من أربعة أشواط :الشوط الأول مخصص للجياد التي ربحت من (صفر - ثلاثة) ومسافته ٢٠٠٠م وجائزته ٤٠٠٠ ريال، حيث فاز بالمركز الأول (ذو الجموح) للمالك بسام العقيل بقيادة الخيال عبدالالة الدحمسي .وفي الشوط الثاني المخصص للجياد التي ربحت من سباق فأكثر وجائزته ٤٠٠٠ ريال ومسافته ٢٠٠٠م حيث فاز بالمركز الأول (شبلة عبير ) للمالك محمد الاحمري بقيادة الخيال مهدي الحبيل .أما الشوط الثالث المخصص للجياد مفتوح حصن وأفراس ٤ سنوات وجائزته ٦٠٠٠ ريال ومسافته ٢٠٠٠م على كأس دعم رجل الأعمال سليمان بن يوسف السيف الخالدي، وفاز بالمركز الأول (رشيقة الظفر ) للمالك عبدالله الفرح وقيادة الخيال عبدالعزيز الصايغ حيث توج المهندس سلطان الخالدي مدرب الفرس رشيقة الظفر بالكأس .وفي الشوط الرابع المخصص على كأس مجموعة شركات الخاطر وهو مخصص للجياد مفتوح حصن و أفراس ٣ سنوات فأكثر ومسافتة٢٠٠٠م وجائزته ٨٠٠٠ ريال حقق المركز الأول الفرس (سوزوكا دريم ) للمالك بندر الوادعي بقيادة الخيال عبدالعزيز الصايغ .// انتهى //23:43ت م0095