سكاكا 02 رجب 1440هـ الموافق 09 مارس 2019م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإرشاد الطلابي بنين وبنات فعاليات برنامج الرحلة التعليمية للطلبة بالجوف الذي أقيم خلال الفترة من 29 ـ 30 / 6/ 1440هـ بحضور مدير عام التوجيه والإرشاد "بنين" الدكتور يحيى بن محمد الخبراني ومديرة عام التوجيه والإرشاد "بنات" موضي بنت علي المقيطيب.وتنوعت البرامج المقدمة للطلاب خلال أيام اللقاء على عدد من الفعاليات المنظمة حيث زار الطلاب الأماكن الأثرية والثقافية والرياضية في سكاكا ودومة الجندل، كما زاروا جامعة الجوف والكلية التقنية بالجوف، وقلعة زعبل وبئر سيسرا وبحيرة دومة الجندل وقلعة مارد ومسجد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ونادي العروبة الرياضي.ونفذ رئيس قسم النشاط الثقافي خلف بن عناد الشافي ومشرف التجهيزات المدرسية علي بن سعود العليان الصالون الأدبي "أسفار أدبية" الذي تضمن الشعر الفصيح والخواطر الأدبية بمشاركات طلابية من أبناء المناطق، تخللها بعض المسابقات اللغوية والثقافة العربية كذلك بعض الروايات والقصائد الشعرية من الأدب والموروث العربي ونتفاً من الحكايا والأشعار ومناسباتها.كما قدم مشرف التدريب التربوي عبدالرحمن بن منيف الغنام الصالون العلمي "غدا في الجامعة" لتوعية الطلاب على المسارات المهنية المتاحة وطرق اختيار المسار المهني المناسب بطريقة صحيحة، ويتضمن العديد من المحاور وهي أفضل مسار مهني، وكيفية اختيار المسار المهني الصحيح، وكيفية التعرف على الفرص المتاحة في المسارات المهنية، وحالات متوقعة في الاختيار وكيفية التعامل معها.وفي السياق ذاته، مضى اليوم الأول لزيارة طالبات الرحلة التعليمية باستقبال مكتب التعليم في دومة الجندل لمديرة عام التوجيه والإرشاد موضي بنت علي المقيطيب والطالبات للمضي في برنامج تعريفي لأثار دومة الجندل وبعدها فعاليات صالون أدبي لشاعرات الجوف الأديبات: منيرة الدرعان، ولطيفة الدغيشم، دلال السالم، ملاك الخالدي، حنان الريس، سعاد الزحيفي.وانطلقت الفعاليات لليوم الثاني متضمنة برامج علمية وترفيهية، واستقبلت جامعة الجوف طالبات الرحلة التعليمية في لقاء أكاديمي تعريفي تضمن الأقسام والتخصصات العلمية والأدبية والسنة التحضيرية وطريقة التسجيل واستخدام التقنية في عملية التعلم، بعدها تجولت الطالبات في أروقة الجامعة ومشاهدة المرافق التعليمية والمختبرات.ونفذت رباب النهار ورشة تدريبية بعنوان "أنا قادم" لتنمية المهارات القيادية في النادي الثقافي الأدبي، يهدف إلى تشجيع واستثمار الطاقات والمواهب من خلال تنمية المهارات والاتجاهات القيادية من حيث طرق التواصل مع الآخرين، وتحديد الأهداف، والتعامل مع المواقف المختلفة.وفعلت عبير المعجل صالون علمي مع نخبة من الأستاذات ذوات الخبرة العلمية الحديثة في مركز الأمير عبدالرحمن السديري الثقافي للإبحار في التنمية المهنية وكيفية اختيار التخصص الجامعي وعرضن عدة محاور واقعية وهن: هيفاء الطالب، هنادي الشامخ، مريم المشعل.وتجولت الطالبات في أروقة دار العلوم بالجوف ومشاهدة الكتب العلمية المتنوعة والأنشطة الثقافية والأدبية للمركز، واختتمت الفعاليات بزيارة للمواقع الأثرية وبرفقة المشرفات ومرشدات سياحيات للتعريف بتاريخ هذه المواقع.//انتهى//00:02ت م0096