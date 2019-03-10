القاهرة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح أنه تم خلال الاتصال، التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفِي مقدمتها الملف الليبي، إضافة إلى آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على الصعيد الأفريقي.وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي قدم خلال الاتصال الدعوة إلى الرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) القادمة التي تستضيفها فرنسا العام الحالي.// انتهى //00:16ت م0097