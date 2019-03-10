الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسحقق منتخب المملكة العربية السعودية لكرة اليد الفوز الثاني على التوالي على نظيره اللبناني في ثاني مباراتيه خلال الدورة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حالياً في الصالة المغلقة باستاد القاهرة الدولي .وتقدم منتخب المملكة في الشوط الأول بنتيجة 17 /11 قبل أن ينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بفوز كبير وبنتيجة 39 /25.وسيطر منتخب المملكة على المباراة منذ بدايتها وقدم أداء متميز حيث أشرك المدرب جميع اللاعبين لاسيما أن المنتخب سيخوض 5 مباريات في 7 أيام .ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على المنتخب الجزائري، بينما توقف رصيد المنتخب اللبناني عند نقطتين من فوزه على المنتخب الفلسطيني .وفي مباريات تنس الطاولة حقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره الإماراتي فيما خسر من الجزائر 1 _3 .حضر اللقاء رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان وأعضاء البعثة المرافقة للمنتخبات السعودية، وحث الشعيلان جميع اللاعبين على بذل المزيد من الجهد والتميز لتحقيق أفضل النتائج .وتستمر منافسات البطولة حتى 13 مارس الجاري ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي .// انتهى //00:17ت م0098