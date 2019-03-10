بيروت 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسعقد المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبيو غراندي اليوم مؤتمرًا صحافيًا في مقر المفوضية في بيروت، شرح خلاله نتائج زيارته إلى بعض المناطق في سوريا.وقال غراندي إن زيارته هي الرابعة الى سوريا، وإن هذه الزيارات تدل على ما تمثله قضية اللاجئين السوريين من أهمية لدى الامم المتحدة.وأعرب خلال زيارته إلى سوريا عن قلقه من الوضع في إدلب ومن سقوط وقف إطلاق النار فيها, ودعا إلى التوصل الى حل سلمي تجنبًا لأي نزوح جديد للمدنيين.وأشار إلى وجود أزمة نزوح جديدة في منطقة الباغوز, معتبرا أن هناك هروبًا للعوائل مما يشكل أزمة إنسانية جديدة، بالإضافة إلى مخيم الركبان للاجئين على الحدود العراقية السورية الأردنية، حيث أن عددًا كبيرًا من النازحين في تلك المنطقة يودون العودة الى سوريا, مؤكدًا أن الأمور الإنسانية تواجه بصعوبات سياسية.ورأى غراندي أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللاجئين خصوصًا بعد 8 سنوات من الحرب في سوريا ولاسيما بعد فقدان الكثير منهم لأوراقهم الثبوتية أو أوراق ممتلكاتهم بسبب الحرب، بالإضافة إلى الدمار في المباني والمنازل ودمار المدارس والبنى التحتية وتأمين المياه خصوصا في حمص وريف حماه".// انتهى //00:29ت م0099