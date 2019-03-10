القدس المحتلة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك رفضها التام لما يقوم به أفراد شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى من استفزاز لمشاعر المسلمين وتدنيس لباب الرحمة، من خلال الدخول بأحذيتهم على سجاد الصلاة داخل باب الرحمة.واستنكرت الدائرة، في بيان لها، اليوم التصرف المقصود من قبل شرطي الاحتلال الذي دخل بحذائه اليوم إلى باب الرحمة، مشيرة إلى أنه الشرطي نفسه الذي أدخل زجاجة خمر إلى باحات المسجد قبل أشهر، في استفزاز مقصود لمشاعر المسلمين.وطالبت بالكف الفوري من قبل أفراد شرطة الاحتلال عن هذه التصرفات الاستفزازية، في ظل هذه الظروف، مؤكدة أن هذه التصرفات لن تثنيها عن موقفها الثابت تجاه باب الرحمة كجزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونمًا، بجميع ما يشمله من مباني وساحات تحت الأرض وفوقها كمسجد إسلامي خالص لا يقبل الشراكة ولا التقسيم.كما طالبت الدائرة، بمحاسبة الشرطي وإبعاده فورًا عن المسجد الأقصى المبارك، ووقف اقتحام المصليات والمباني من قبل شرطة الاحتلال.//انتهى//00:49ت م0100