الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي أبطال كأس درع الاتحاد السعودي للفروسية اليوم في البطولة التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية على ميدان مركز سيتي هورس بمحافظة جدة.وأحرز الفارس مشاري الحربي المركز الأول وتوج بطلاً لكأس درع الاتحاد برفقة حصانه "زيدان" فيما حقق المركز الثاني الفارس وليد الغامدي والفرس "انسيتا" ونال المركز الثالث الفارس عبدالله إبراهيم و"كيان" والرابع الفارس عبدالرحمن النمر وفرسه "بفرلي قيرل " والخامس الفارس ناصر البقمي و"فالوتا ".وانطلقت البطولة يوم الخميس الماضي بمشاركة أكثر من 60 فارساً و80 جواداً من مختلف مناطق المملكة واشتملت على 9 أشواط لعدد من المستويات بمجموع جوائز 123 ألف ريال.//انتهى //01:05ت م0102