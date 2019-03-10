أنقرة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واستمكن حرس السواحل التركي، اليوم ، من إنقاذ 11 مهاجرًا بعد تعطل قاربهم قبالة سواحل ولاية أيدن المطلة على بحر إيجه.و أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن فرق حرس السواحل التركي، رصدت قاربًا خلال قيامها بدورية قبالة منطقة ديديم في أيدن، موضحة أن الفرق التركية أنقذت 11 مهاجرًا بينهم أطفال.و أضافت أن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون العبور إلى بلدان أخرى بطريقة قانونية، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى إدارة الهجرة.// انتهى //02:01ت م0104