عام / حرس السواحل التركي ينقذ 11 مهاجرًا في بحر إيجه
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
أنقرة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
تمكن حرس السواحل التركي، اليوم ، من إنقاذ 11 مهاجرًا بعد تعطل قاربهم قبالة سواحل ولاية أيدن المطلة على بحر إيجه.
و أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن فرق حرس السواحل التركي، رصدت قاربًا خلال قيامها بدورية قبالة منطقة ديديم في أيدن، موضحة أن الفرق التركية أنقذت 11 مهاجرًا بينهم أطفال.
و أضافت أن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون العبور إلى بلدان أخرى بطريقة قانونية، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى إدارة الهجرة.
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