شيتشانغ 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسأرسلت الصين اليوم قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.و أطلق القمر "تشاينا سات 6 سي" عند الساعة 0:28 صباحا (بتوقيت بكين) على متن الصاروخ الحامل (لونغ مارش-3 بي). وسيقدم هذا القمر خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عالية الجودة.و أُرسل القمر الصناعي إلى المدار الجغرافي الثابت بالنسبة للأرض، ويمكنه تغطية الصين و أستراليا و نيوزيلندا والدول الجزرية بجنوب المحيط الهادئ.و طوّرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء هذا القمر الذي سيجري تشغيله بواسطة شركة اتصالات الأقمار الصناعية الصينية المحدودة.و يمثل هذا الإطلاق المهمة الـ300 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش) التي طورتها شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.// انتهى //03:38ت م0105