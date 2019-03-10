عام / الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
شيتشانغ 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس
أرسلت الصين اليوم قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
و أطلق القمر "تشاينا سات 6 سي" عند الساعة 0:28 صباحا (بتوقيت بكين) على متن الصاروخ الحامل (لونغ مارش-3 بي). وسيقدم هذا القمر خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عالية الجودة.
و أُرسل القمر الصناعي إلى المدار الجغرافي الثابت بالنسبة للأرض، ويمكنه تغطية الصين و أستراليا و نيوزيلندا والدول الجزرية بجنوب المحيط الهادئ.
و طوّرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء هذا القمر الذي سيجري تشغيله بواسطة شركة اتصالات الأقمار الصناعية الصينية المحدودة.
و يمثل هذا الإطلاق المهمة الـ300 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش) التي طورتها شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.
// انتهى //
03:38ت م
0105