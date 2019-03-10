نيامي 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واسسقط عدد من القتلى، بينهم عناصر من الشرطة، في هجوم لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في جنوب شرق النيجر اليوم، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.و أكد أحد النواب من مدينة ديفا أن "هناك قتلى بينهم عناصر من الشرطة ومصابون أيضًا في هذا الاعتداء الذي نفذه عناصر من بوكو حرام في منطقة غيسكيرو".و يعد هذا الهجوم الثاني في أقل من شهر ل"بوكو حرام" ضد مركز عسكري بعيد عن منطقة بحيرة تشاد الممتدة على الحدود بين النيجر و نيجيريا و تشاد.// انتهى //04:00ت م0106