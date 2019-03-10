الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار مثيرة للأتربة و الغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية و الرياض تمتد إلى منطقة نجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير و جازان و الباحة.و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:00ت م0002