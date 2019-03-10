الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :بتوجيه من ولي العهد.. أمير عسير يرعى الإعلان عن خطة استكمال المشروعات الأساسيةإعلان تفاصيل نظام المنافسة.. اليوموفد مجلس الشورى يجتمع بنائبين أوروبيين في بروكسل«إغاثي الملك سلمان» يوزع حزمة مساعدات طبية وغذائية وإيوائية في ثلاث دول«الأطفال والأزمة الإنسانية في اليمن».. ندوة لمركز الملك سلمان في جنيفورشة عمل لتطوير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع في اليمننائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين «محزري وعلم»ختام تمرين "درع الجزيرة المشترك 10""بلدي الرياض" يتفقد الخدمات البلدية بأحياء العليا«المرأة السعودية».. قصص نجاح في مجالات العمل المحلية والدوليةوفد الدعاة في إسبانيا يطلع على مقتنيات مجمع الكسوة ومعرض عمارة الحرمين«تعليم الرياض» ينفذ دورة أساسيات تعلم اللغة الصينيةالجيش يحكم حصاراً على الحوثيين في رازح.. والميليشيا تواصل جرائمها بحق كُشر30 كلم تفصل الجيش اليمني عن مركز صعدةتحرير إيران من الملالي.. حلم اقترب تحقيقهمصرع شخصين في انفجار سيارة بالموصلالجزائر.. مخاوف من كلفة الفوضى والجيش صمام الأمان// يتبع //06:01ت م0003