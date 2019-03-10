وكتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( على حد سواء ): إلى جانب من خلقت من ضلعه "على حد سواء" بات الفضاء فسيحا أمام السعوديات في عام 2019، للتحليق بمزيد من الحرية، بخطوات مكنت من خلالها حكومة المملكة العربية السعودية المرأة في بلادها، لحماية حقوقها، ودفعها إلى سوق العمل لتشد من أزر الرجل للنهوض ب "عجلة التنمية السعودية".وواصلت : وبعد أن أخذت المرأة السعودية حقها في الطريق بقيادة المركبات إلى جانب الرجل، إضافة إلى السماح لها بدخول المنشآت الرياضية، وإلى أبعد من ذلك، بتمكينها من الدخول إلى مراكز صنع القرار في الحكومة السعودية،من خلال تعيين أول سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة المرأة في مجلس الشورى، الأمر الذي يؤكد أن القيادة السعودية رأت في السعوديات شريكا مهما وفاعلا في المسيرة نحو عنان السماء، عبر رؤية السعودية 2030 .// يتبع //06:02ت م0005