وكتبت صحيفة "الرياض" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدور المحوري ): العلاقات السعودية - الأميركية أعمق وأوثق من أن تتعرض لهبات رياح التغيير فيها، فهي ذات أساس متين، يقوم على المصالح المشتركة الدائمة؛ لما للبلدين من ثقل على الصعيد الدولي ذي تأثير في مسار الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية، فالتعاون بينهما استراتيجي، يتعدى مصالحهما الثنائية إلى نظرة أعمق وأشمل للمصالح الإقليمية والدولية.وواصلت : فالمملكة بريادتها للعالمين العربي والإسلامي ونفوذها القوي الذي تسخره لجعل الإقليم أكثر أمنا واستقرارا وتنمية، ودورها الفاعل في نزع فتيل الأزمات التي تعصف بدول العالم، ولنا في الأزمة الهندية - الباكستانية مثال قريب على توجهاتها ودورها المهم، الناتج عن علاقتها الوثيقة والمؤثرة تأثيرا إيجابيا، كما أن تاريخها الطويل في الاعتدال والتوازنين السياسي والاقتصادي يعطيها مساحة واسعة للحركة، وصوتا مسموعا، وآلية تنفيذ تقوم من خلالها بأدوار غاية في الأهمية؛ لنشر ثقافة التسامح والاعتدال، ووأد الأزمات في مهدها.وختمت : تصريحات السفير جون أبي زيد الأخيرة حول العلاقات السعودية - الأميركية التي قال فيها: «إنه شرف كبير لي أن أعمل على تعزيز علاقتنا مع السعودية، والولايات المتحدة ستواصل حربها على الإرهاب في العالم»، مضيفا «أن أي تقليص للعلاقات بين أميركا والسعودية سيقوض الأمن الإقليمي، وأن التعاون العسكري مع السعودية ضروري؛ لنشر الأمن وحماية حياة الأميركيين»، وتابع «أن السعودية تسهم بفاعلية في جهود قطع شبكات تمويل «داعش»، وتؤدي دورا محوريا في محاربة الإرهاب العالمي»، تصريحات تنم عن دور المملكة وعلاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة الأميركية لجعل الإقليم والعالم أكثر أمانا من خلال تعاون وثيق ومصالح مشتركة.// انتهى //06:02ت م0006