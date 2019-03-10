سياسي / الرئيس البرازيلي يزور واشنطن في 19 مارس الجاري
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
واشنطن 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في 19 مارس الجاري.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس البرازيلي بولسونارو سيناقشان سبل تعزيز الازدهار و الأمن و الديموقراطية في النصف الغربي من الكرة الأرضية.
و كان بولسونارو، الذي وصل سدة الرئاسة في شهر يناير الماضي، قد تعهد بنسج علاقات وثيقة مع واشنطن.
و سيناقش الجانبان أيضًا فرص التعاون الدفاعي و سياسيات تجارية محفزة للنمو و محاربة الجريمة العابرة للحدود.
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