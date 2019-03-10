واشنطن 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأعلن البيت الأبيض أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في 19 مارس الجاري.وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس البرازيلي بولسونارو سيناقشان سبل تعزيز الازدهار و الأمن و الديموقراطية في النصف الغربي من الكرة الأرضية.و كان بولسونارو، الذي وصل سدة الرئاسة في شهر يناير الماضي، قد تعهد بنسج علاقات وثيقة مع واشنطن.و سيناقش الجانبان أيضًا فرص التعاون الدفاعي و سياسيات تجارية محفزة للنمو و محاربة الجريمة العابرة للحدود.// انتهى //07:34ت م0007