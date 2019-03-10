نجران 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

تفقد أمين منطقة نجران حمد بن حسين عيبان أمس، خلال جولته الميدانية بمحافظة يدمة سير تنفيذ المشروعات البلدية والخدمات المقدمة في المحافظة ونسبة الانجاز.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مشروع درء أخطار السيول الجاري تنفيذه بوادي اللجام، وساحة الاحتفالات بحي العزيزية، وأحد الملاعب الرياضية تحت التنفيذ، وحدائق الأحياء الجاري تنفيذها، وأعمال السفلته.

ووجه آل عيبان بمضاعفة الجهود وسرعة استكمال الأعمال المتبقية لتحقق تلك المشروعات الهدف المنشود منها، مشدداً على المقاولين المنفذين بسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية وحسب المواصفات الفنية.

// انتهى //

08:54ت م

0010