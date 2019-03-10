وادي الدواسر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر فعالية بعنوان "مواهب على الطريق"، وذلك بمناسبة الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع والأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع، الذي استُهدف فيه طلاب المدارس بجميع مراحل التعليم العام في نطاق عمل اللجنة لاكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها وتوجيهها نحو التميز والإبداع.وأكد رئيس قسم الموهوبين بإدارة التعليم بالمحافظة سعد بن محمد الصافي في كلمة له بهذه المناسبة أن الموهبة استعداداً فطري لدى الفرد و ملكة عند الإنسان وعليه أن يستثمرها ويحسن استثمارها، فهي أشبه ما تكون بالطاقة الكامنة عنده فإذا اكتشفها استفاد منها وطورها.وكرمت اللجنة في ختام الفعالية التي حضرها عدد من مشرفي قسم الموهوبين بتعليم وادي الدواسر ومديري المدارس والتربويين والمعلمين المشاركين في الفعالية. // انتهى //08:55ت م0011