نجران 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة, تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //09:23ت م0014