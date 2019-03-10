جيزان 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان بعد غدٍ، ندوة بعنوان: "أهمية نصرة المظلوم والضروريات الخمس والمحافظة عليها"، وذلك بجامع علي برقش بمحافظة ضمد.وتأتي الندوة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن فعاليات ندوات مبادرة "المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة" وينفذها فرع الوزارة خلال العام الحالي.// انتهى //09:42ت م0016