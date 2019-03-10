عرعر 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة بالنادي الصحي بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون من فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة يوم الأربعاء المقبل، حملة بعنوان "انقذني"، تحت رعاية مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني، وذلك بممشى النخيل بمدينة عرعر.وأوضحت العمادة أن الحملة تهدف إلى تعليم الآباء والأمهات والأبناء طرق الإنقاذ عبر الإسعافات الأولية، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية لإدارة الأنشطة الطلابية.// انتهى //10:39ت م0020