سكاكا 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم, مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة زيد بن خلف الضويحي, ومساعديه.وفي بداية اللقاء, نوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل قطاعات الدولة، والاهتمام بفئة الرياديين والرياديات وما يقدمونه للمجتمع من تجارب أثبتت قدرة أبناء هذا الوطن على الانخراط بالأعمال الحرة وذات المردود الجيد على الفرد وأسرته, والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 - بإذن الله -.كما قدم الضويحي لسمو أمير المنطقة عرضاً عن سير العمل في فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة, وعدد من الإحصائيات والخدمات التي يقدمها, وما جرى خلال الفترة الماضية، مستمعًا لتجربة البنك مع الرياديين والرياديات، في الأعمال الحرة, التي دعمتها الدولة, الذين استطاعوا فتح مجالات أوسع للكسب وبناء مشروعات جديدة.// انتهى //10:41ت م0021