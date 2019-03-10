القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي، ليبلغ 13.9 % مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، الذي سجل فيه 14.3%، وذلك وفقًا لما أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأشار الجهاز في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.8% مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليسجل 304.2 نقطة مقابل 298.8 نقطة، ليرتفع المعدل في الحضر بنحو 1.7% مقارنة بالشهر السابق عليه، وفي الريف بنحو 1.9%.// انتهى //10:42ت م0022